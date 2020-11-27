В России предложили ввести «Семейный индекс», для улучшения качества развития нового поколения

В России предлагается ввести "Семейный индекс" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предлагают создать новую программу для оценки семьи и улучшения качества развития новых поколений россиян. Автор инициативы - депутат Госдумы Елена Строкова. Она придумала обширную программу, которой до этого времени в стране, да и в мире не существовало.

Парламентарий объясняет, что людям, создавшим семьи, предлагается присваивать индексы за достижение тех или иных успехов ячейкой общества.

Начальный этап – это сам процесс вступления в брак. Рождение трех детей; участие, а также победа ребенка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах; медали из школы, окончание колледжа или вуза с красным дипломом; посещение дополнительного детского образования; спортивные достижения – все это станет основанием для перехода на новую, более высокую ступень.

А чтобы мотивировать семьи становиться «образцовыми», депутат предлагает ввести льготы для участников программы. Чем выше «семейный индекс», тем больше скидка на ипотеку, можно предоставлять дисконты на покупку российской мебели, транспорта, строительных и отделочных материалов. С достижением нового уровня, объем преференций будет увеличен.

Свое предложение депутат уже направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет RT.

- Разработка такой инновационной системы поддержки семей очень трудоемкий процесс. Однако в конечном счете запуск «семейного индекса» приведет к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян, — подчеркнула Строкова.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить программу льготной ипотеки для молодых людей до 35 лет, на воспитании которых находятся дети не старше 19 лет, пишет газета "Известия".