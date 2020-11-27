Врач рассказал, как восстановиться после коронавируса

Врач рассказал, как массаж поможет реабилитировать легкие после COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для реабилитации пациентов после перенесённого коронавируса в тяжёлой форме помогает лимфодренажный массаж, поскольку он увеличивает процентное содержание кислорода в крови и помогает крови интенсивнее циркулировать и обогащать кислородом лёгкие, рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Специалист также заявил, что лимфодренажный массаж лучше любого другого метода стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов.

- Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией. Но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат, - рассказал Кабычкин в интервью радио Sputnik.

При этом врач отметил, что подбирать массаж следует исходя из степени поражения лёгких, а также сочетать его с другими методами терапии. Например, вместе с гелий-кислородными ингаляциями и лечебной физкультурой восстановление функций внешнего дыхания и процентного содержания кислорода в организме будет, по словам Андрей Кабычкина, потрясающим.

- Лучше, если это комплекс, изолированно каждый метод работает, но не так эффективно, как в комплексе, - заключил врач.