Пашинян рассказал, что провёл переговоры с Путиным по Карабаху дважды за час

Владимир Путин и Никол Пашинян, помимо прочего, обсудили оказание гуманитарной помощи населению в регионе и работу российских миротворцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о двух телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, во время которых стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Нагорном Карабахе.

Пашинян рассказал, что говорил с Путиным о населённых пунктах Лачинского коридора, о поисковых операциях, пропавших без вести, обмене пленными, телах погибших, разблокировании транспортных коммуникаций, а также о размещении и разграничении миротворцев.

Премьер-министр Армении также рассказал, что подобные переговоры проходят часто, но о них не всегда сообщается.

- Такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту, - написал он на своей официальной странице в Facebook.