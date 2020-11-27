Психолог объяснила почему у женщин возникает потребность в шоппинге Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 ноября в России стартовала «Черная пятница». Скидки на товары представлены как на онлайн площадках, так и в торговых центрах.

По некоторым данным, участие в распродажах планируют принять более 60 миллионов человек, большинство - женщины. Психолог Надежда Римская объяснила, почему прекрасная половина испытывает потребность в шоппинге.

Эксперт связывает это явление с нехваткой внимания. Она приводит в пример слова своих клиенток: «покупаешь новую вещь и кажется, что становится теплее, будто кто-то обнимает».

-То есть в основе таких компульсивных покупок стоит элементарная нехватка любви, одиночество, невозможность почувствовать себя реализованным и счастливым, - отмечает в беседе с ФАН эксперт.

Получается, в зависимости от шоппинга кроется психологическая проблема. Покупая какую-то вещь, человек надеется, что почувствует счастье.

Психолог напоминает, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым вовсе не обязательно тратить деньги на вещи. Куда полезнее и приятнее найти поддержку со стороны близких людей.

Римская дает совет мужчинам: если ваша жена хочет купить пятое пальто на зиму, просто обнимите ее, дайте почувствовать тепло от ваших объятий, а не от пальто.

А вот волшебной таблетки для счастья не существует.

- Человек должен искать счастье внутри себя, а не в приобретаемых товарах, — заключила эксперт.

Если же стремление на шоппинг становится неконтролируемым, то стоит обратиться к профессиональному психологу.

Тем временем ритейлеры не ввели дополнительных мер безопасности к «черной пятнице». По словам представителей профильных ассоциаций, существующих ограничений достаточно. А вот медики не уверены, что существующих мер безопасности хватит. Не исключено, что после мероприятия может фиксироваться всплеск заболеваемости коронавирусом, пишет газета "Известия".