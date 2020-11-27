В России будут записывать на видео сдачу теоретической части экзамена на права

Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведение теоретической части экзамена на водительские права начнут фиксировать на видео, сказано в проекте приказа МВД об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что в административную процедуру проведения экзамена будет включена проверка аппаратуры для аудио- и видеофиксации, установленная в экзаменационном классе.

Новый регламент проведения экзамена по теории должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы ГИБДД Михаил Черникова, инспекторы по вождению во время экзамена по новым правилам с сокращенной площадкой будут больше внимания уделять навыкам вождения в реальной обстановке и оценивать в первую очередь практические знания экзаменуемого. Так инспектору будет легче определить, насколько действительно водитель готов к самостоятельным поездкам на автомобиле.