В сети появились архивные фотографии принцессы Дианы в бикини

Редкие фотографии принцессы Дианы появились в Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях появились редкие фотографии принцессы Дианы, сделанные на яхте недалеко от северного побережья Сицилии в сентябре 1990 года. Их опубликовал сооснователь модного дома Valentino Джанкарло Джамметти.

На снимке принцесса Уэльская в бикини, солнцезащитных очках и фиолетовой блузке, завязанной в узел на поясе, стоит на палубе яхты со стаканом в руках, слегка наклонив голову.

Daily Mail сообщает, что рядом с принцессой Дианой на яхте T.M.Blue One стоит болгарский князь Кирилл Преславский. За лодкой виден Стромболи, маленький остров с действующим вулканом, расположенный в Тирренском море.

- Вот два мгновения дружбы с ней, - подписал опубликованные фотографии Джанкарло Джамметти в своём Instagram.

На фото принцесса Диана на фоне острова Стромболи, расположенном к северу от Сицилии Фото: Instagram.com

Дизайнер и бизнесмен также поделился снимком принцессы Дианы, на котором она улыбаясь приветствует участников официального мероприятия, но сейчас неизвестно, когда фотография была сделана.

На фото принцесса одета в белый блэйзер с объёмными рукавами и бирюзовой отделкой, сочетающейся с юбкой и клатчем.