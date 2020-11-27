Врач показал, что пациенты видят перед смертью от коронавируса

Американский врач показал на видео, как видит мир задыхающийся пациент с коронавирусом Фото: REUTERS

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми опубликовал ролик, на котором показал, что видит в последние минуты жизни пациент, умирающий от коронавируса. Врач призвал всех людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В начале ролика Кен Реми приближает камеру и отдаляет её от своего лица в респираторе, объясняя, как движется изображение у человека с острым кислородным голоданием.

- Вот, как всё выглядит, когда ты вдыхаешь 40 раз в минуту, а уровень насыщения крови кислородом опускается ниже 80, - объяснил врач.

Затем он поднёс к камере дыхательную трубку и ларингоскоп, показывая, что видит пациент, когда ему проводят интубацию.

- Вот, что ты увидишь в конце своей жизни, если все мы не начнём носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, если мы не будем тщательно мыть руки. Я обещаю вам, вы это и увидите. Я обещаю вам, это увидит ваша мама или ваш отец, или дети, когда они заболеют коронавирусом, увидят в конце своей жизни. Это серьёзно. Я умоляю вас, соблюдайте все меры предосторожности ради остановки распространения коронавируса. Так вы сможете сами эффективно защититься от заражения и защитить тех, кого вы любите, - говорит в своём видео Кен Реми.

В подписи к видео врач призвал послушать его и напомнил, что ситуация с эпидемией в мире остаётся тяжёлой.

- После всего, что я увидел за последние месяцы и прямо за последнюю неделю. Всё плохо. Всё очень плохо. Я не хочу, чтобы это случилось с вами. Пожалуйста, послушайте меня. Я прошу вас, пожалуйста! - написал Реми на своей странице в Facebook.