Банк отбирает ипотечную квартиру у победителя шоу «Голос -7» Петра Захарова

Петра Захарова выгоняют из ипотечной квартиры. Фото: Максим Ли

Российский певец, актер, победитель шоу «Голос 7» Петр Захаров столкнулся с крупными неприятности. Он не смог платить за ипотечную квартиру и теперь банк отбирает жилье. Представители кредитора уже подали в суд на знаменитого клиента.

Сам Захаров в корне не согласен с такой ситуацией, он, как и многие россияне, лишился заработка в пандемию. А ЦБ и власти страны не раз обращались к банкам, чтобы они пошли навстречу клиентам, которые оказались в это время в сложной ситуации.

Певец оформил кредит в феврале 2020 года. Приобрел трехкомнатную квартиру, но заплатить за нее смог только два месяца.

- После победы в шоу «Голос» пошли концерты, хорошие заработки. Взял в ипотеку «трешку», платеж серьезный, а концертов нет, доходов нет, - рассказывает артист ФАН.

Исполнитель обратился в банк, там информацию приняли к сведению, но не более того.

- Предоставил все документы, но их это не интересует. Вот что они говорят: «Берите в долг у друзей!» — пожаловался Петр.

Банк прислал Захарову повестку в суд. В документе значится, что продать квартиру нужно не за 19 миллионов, по ее рыночной стоимости, а за 13 млн.

- Стоимость квартиры почти 20 млн рублей. 15,5 – это кредит. Около 4 миллионов первоначальный взнос, еще 2 миллиона ушло на черновой ремонт. Если ее продать по цене банка, то я останусь должен еще 1,5 млн. Плюс юристу за ведение дела 10% от суммы иска, получается еще 1,5 миллиона рублей, - подсчитывает долги артист.

Сдаваться так просто Петр не собирается. Хочет добиться от банка адекватного решения.

Из-за ограничений по коронавирусу и отмены концертов, многие звезды сегодня в бедственном положении. Заработать на корпоративах тоже не удастся. По итогам декабря исполнители и ведущие мероприятий могут недополучить до 80% доходов, а это от 5 до 80 млн рублей убытков в зависимости от уровня селебрити, пишет газета "Известия".