В Хабаровском крае предотвращен разлив нефтесодержащей жидкости в Амур

При плановом осмотре выведенного из эксплуатации трубопровода (был построен в 1974 году и выведен из эксплуатации летом 2020 года) на территории Комсомольского района Хабаровского края обнаружен выход нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на площади около 0,1 га. Незначительное количество нефтепродуктов попало в ручей Безымянный. Благодаря своевременной установке боновых заграждений на ручье попадание НСЖ в озеро Голое и реку Амур не допущено.

«Благодаря своевременно принятым мерам нефтесодержащая жидкость не попала в озеро Голое и реку Амур, место разлива оперативно локализовано, идет ликвидация последствий, - сообщил представитель компании «РН-Сахалинморнефтегаз».

На месте создана рабочая группа по организации работ по ликвидации последствий выхода НСЖ. В настоящее время завозятся и устанавливаются дополнительные боновые заграждения. Приняты все необходимые меры для оперативной локализации выхода НСЖ. Работают специализированные службы предприятия, оснащенные необходимой техникой и оборудованием.