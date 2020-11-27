Что делать с найденными на улице деньгами, рассказала адвокат

Нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Найденные на улице деньги не нужно торопиться забирать себе. Адвокат посоветовала либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию.

Правозащитник отметила, что находка по закону должна иметь хозяина, и тот, кто ее забрал себе, рискует попасть под статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, сказала агентству "Прайм" адвокат Юлия Кузнецова.

"Согласно статье 227 ГК России находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их, или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные", — заявила эксперт.

Нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении нужно указать размер найденных средств и обстоятельства при которых они были найдены.

В своем обращении в полицию можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не известен. Адвокат отметила, что налог на доход взиматься не будет.

Если полиция нашла хозяина, и он отказался от своих средств, то деньги поступают в муниципальную собственность.

После подачи заявления находку можно хранить у себя либо сдать ее на хранение в вышеуказанные органы.

При этом нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20%, если хозяин денег найдется. Но такое правило работает только в том случае, если вы заявили о находке в полицию.

Оставив себе находку, вы можете столкнуться с серьезными последствиями, особенно если деньги имеют криминальное происхождение.

Если правоохранители узнают, что они хранятся у вас незаконно, то у правоохранителей появится к вам много вопросов. Есть вероятность оказаться в числе подозреваемых в преступлении.