Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Стала известна дата проведения Большой пресс-конференции Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая пресс-конференция Путина пройдёт 17 декабря в формате видеоконференции. Президент проведёт её из своей резиденции в Ново-Огарёво.

В сообщении на сайте Кремля сказано, что Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации в 12:00 29 ноября начнёт аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента. Планируется, что представители СМИ будут общаться с Владимиром Путиным из зала Центра Международной Торговли, где мероприятие ежегодно проходит с 2012 года.

Изначально президент встречался с журналистами в 14-м корпусе Кремля, в помещении, рассчитанном на 800 мест, однако позже корпус был снесён.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Большая пресс-конференция президента Путина точно состоится в декабре. При этом пресс-секретарь главы государства не уточнял, в каком формате она пройдёт. Песков отметил, что ежегодная встреча президента с журналистами пройдёт в "необычном формате".