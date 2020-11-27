В России впервые зафиксировано 27 тысяч заражённых коронавирусом за сутки

В Москве выявлено почти восемь тысяч заражённых коронавирусом за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено новое рекордное число заразившихся коронавирусом. Положительный результат теста на коронавирус оказался у 27 543 людей. При этом 22,6% из переносили болезнь без каких-либо симптомов. Общее число выявленных случаев заражения за всё время эпидемии достигло 2,2 миллиона.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве - 7 918 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 3 687 заражённых, а в Московской области - 1 058.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса за последние 24 часа смогли 26 682 человека. В общей сложности в России вылечено от COVID-19 уже 1,7 миллиона человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали 496 человек. Всего в России от заражения и сопутствующих заболеваний погибли 38 558 человек.

Ранее сайт KP.ru публиковал видео, снятое врачом в США, на котором он показал, что видит в последние минуты жизни пациент, умирающий от коронавируса.