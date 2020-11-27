В норвежской DNV опровергли сообщение об уходе из проекта "Северный поток — 2"

Сертификатор опроверг сообщения об уходе из проекта "Северный поток — 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежская компания Det Norske Veritas не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток — 2", однако прекратит работы, связанные с морскими судами. В компании подчеркнули, что продолжат услуги, касающихся труб магистрали, несмотря на санкции американского Госдепа относительно инспектирования судов, обслуживающих проект, и установленного на них оборудования.

В проекте "Северный поток — 2" компания Det Norske Veritas занимается рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам, а также мониторингом тестирования и подготовкой оборудования, используемое на судах во время прокладки нитей газопровода, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

Ранее Det Norske Veritas заявила, что из-за санкций США прекратит предоставление услуг, "которые могут подпадать под действие PEESA".

Напомним, что строительство «Северного потока - 2» началось в 2020 году.

Его протяженность составит 2468 км. Он проходит через Балтийское море и касается территориальных вод пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.