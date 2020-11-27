Антироссийскую национальную идею Украины озвучили в Верховной Раде. Фото: EAST NEWS

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине национальную идею вражды с Россией. Таким образом, по мнению депутата, страна превратилась в театр военных действий в конфликте между Москвой и НАТО.

«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию», мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что на фоне этого украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» России. Он назвал подобные действия лжепатриотизмом.

Кузьмин подчеркнул, что в этой политической борьбе были уничтожены украинская промышленность, социальная сфера, медицина и образование.

Депутат отметил, что после указа Зеленского, страны НАТО могут на протяжении всего года проводить на Украине военные учения.

«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — сказал депутат.

Раннее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак обратился к Владимиру Путину, попросив российского президента «сделать шаг назад» в вопросе конфликта на территории Донбасса. На что пресс-секретарь российского лидера выступил с речью о том, что подобные рассуждения не способствуют прогрессу в урегулировании ситуации.