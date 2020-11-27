Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Аналитики узнали, сколько россияне готовы потратить на подарки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году россияне сократили бюджет на покупку подарков друзьям и коллегам. Однако полностью отказываться от праздничных презентов не стали. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob.

«68 процентов намерены преподнести подарки членам семьи (в прошлом году доля таких была 74). Причем, чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74 процента против 63-х), а также молодежь до 24 лет, чем респонденты старше 45-ти (79 процентов против 64-х)», - цитирует аналитиков «Российская газета».

Также отмечается, что каждый третий опрошенный в этом году готовит подарок для своей второй половинки. Причем в старшей возрастной группе таких дарителей значительно меньше, чем среди молодежи.

Купить подарки своим друзьям намерены 17% россиян. А вот порадовать презентами коллег готовы только 6% опрошенных.

«В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, что меньше, чем в 2019-м, когда сумма была 13500 рублей. У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13500 и 9800 рублей, соответственно», - отмечают эксперты.

Напомним, накануне Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря. Предполагается, что решение о том, работать ли россиянам в последний день года принимать будут работодатели или власти отдельных субъектов, передает сайт argumenti.ru.