МиГ-29 ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море

МиГ-29 ВМС Индии потерпел катастрофу в Аравийском море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палубный истребитель Военно-морских сил (ВМС) Индии МиГ-29 в четверг, 26 ноября, вечером потерпел крушение во время учебных полетов над Аравийским морем. Об этом утром 27 ноября сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

Пилоты военного воздушного самолета успели катапультироваться. Спасатели обнаружили одного из них и доставили в госпиталь, поиски второго летчика продолжаются.

Причины крушения самолета устанавливаются специалистами.

Палубный истребитель Военно-морских сил Индии МиГ-29 базировался на индийском авианосце "Викрамадитья", который ранее был советским крейсером «Адмиралом Горшковым». Индия выкупила судно в 2004 году, а в 2013 году он вошел в состав ВМС страны. В 2019 году на авианосце произошло возгорание, жертвой которого стал индийский офицер.

Ранее стало известно, что Индия планирует закупить у России серию самолетов МиГ-29. Закупка и усовершенствование МиГ-29 обойдется примерно в 984 миллиона американских долларов.