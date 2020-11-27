Губернатор Амурской области Василий Орлов: «За три года мы обновим пассажирский автобусный парк муниципалитетов»

Программа обновления пассажирского транспорта в этом году впервые запущена в Приамурье по инициативе губернатора Василия Орлова. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Приамурье модернизирует парк пассажирской техники: в рамках уникальной программы помощи муниципалитетам регион с начала года приобрел 49 автобуса. Новые машины отправились в 19 городов и районов. Благодаря оптовой поставке получилось сэкономить, и на вырученные деньги область дополнительно докупила еще 6 автобусов. Три из них с 4 декабря будут курсировать по улицам Благовещенска, по одному автобусу направлено в Тынду и в Ивановский район, еще одна машина в середине декабря отправится в Свободненский район.

Программа помощи муниципалитетам в обновлении парка пассажирского транспорта была впервые запущена в этом году по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова. Меры поддержки реализуются региональным Минтрансом в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области». По словам Василия Орлова, за три года областные власти полностью закроют потребности муниципалитетов в новой технике. Всего для городов и районов Приамурья планируется закупить 100 автобусов.

- В 2020 году будет распределено 49 автобусов, которые уже поступили в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта, - рассказал губернатор Приамурья.

До 2022 года по программе поддержки из регионального бюджета муниципалитетам ежегодно будет выделяться 50 млн. рублей. Субсидии не только дадут возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилят маршрутную сеть, а также поддержат амурские автопредприятия. Для городов и районов Приамурья приобретается транспорт российского производства трех марок: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ.

Амурская область в этом году обновляет не только общественный транспорт, но и парк спецтехники – дорожные и коммунальные машины. В 2020 году регион приобрел 65 единиц коммунальной техники. На днях 15 специализированных автомобилей отправились в семь городов и районов. Коммунальщики получили новые вакуумные машины для прочистки канализации и ливневой системы, а также автомобили для подвоза воды. Парк техники для уборки улиц во многих муниципалитетах значительно изношен, и в 2020 году областной бюджет выделил на его обновление 180 миллионов рублей.