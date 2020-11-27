Вакцинация от коронавируса препаратом «Эпиваккорона» будет бесплатной для россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Рыжиков сообщил, что вакцинация от коронавируса препаратом "Эпиваккорона" центра "Вектор" будет бесплатной для граждан России.

"Вакцинация бесплатная", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Напомним, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября заявил о том, что вакцина "Вектора" было официально зарегистрирована.

«Эпиваккорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной от коронавирусной инфекции. Первый препарат зарегистрировал центр имени Гамалеи. Об этом сообщил Владимир Путин 11 августа.