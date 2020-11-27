Электронный паспорт может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года

Минэкономразвития уже начал работу над проектом электронного паспорта гражданина России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве пилотный проект электронных паспортов может быть введён уже до 1 декабря 2021 года, сообщили в пресс-центре МВД России.

- Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года, - предаёт слова представителя ведомства ТАСС.

Электронный паспорт и дополняющее документ приложение для мобильного телефона будет ключом к государственным и коммерческим услугам. Документ обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью и будет более защищённым носителем информации, чем бумажный паспорт. Кроме того, электронный паспорт сможет дольше служить, будет более практичным, его можно быстрее заблокировать в случае утери.

Сайт KP.ru рассказывал ранее подробности нового вида документа, удостоверяющего личность россиян.