Песков объяснил, как будет проходить большая пресс-конференция Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил основные моменты организации работы во время пресс-конференции с Владимиром Путиным. Он обратил внимание на то, что теперь задать вопросы главе государства смогут и обычные граждане, а не только представители СМИ. Чтобы спросить о «наболевшем», вам нужно будет воспользоваться приложением «Москва. Путину», которое будет доступно с 6 декабря. Все поступившие вопросы будут обрабатывать волонтеры ОНФ, поэтому ни одно сообщение не останется без внимания.

Кроме того, региональные журналисты Центрального федерального округа на этот раз разместятся не в столице, а на специальной площадке в Туле. «Предположительно, это будет весьма продолжительное мероприятие», - высказал свое мнение относительно предстоящей пресс-конференции Дмитрий Песков.

Напомним, что общение Владимира Путина с журналистами всей страны состоится 17 декабря.