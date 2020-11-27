Массовая вакцинация россиян препаратом «Эпиваккорона» начнется в 2021 году

Массовая вакцинация препаратом «Эпиваккорона» начнется в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая вакцинация населения в России препаратом «Эпиваккорона» начнется в 2021 году. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Я думаю, в 2021 году она [вакцина] появится практически во всех регионах РФ <…> Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнется в 2021 году", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, что центр «Вектор» зарегистрировал 24 октября вторую российскую вакцину от коронавируса. Ее клинических испытаний на добровольцах завершились 30 сентября.

Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса на лицах старше 60 лет.

Напомним, что, согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 60 миллионов человек. Оперативный штаб в России сообщает, что за последние сутки в стране выявлено свыше 27 тысяч заболевших за последние сутки.