Землятресение магнитудой 4,6 произошло на востоке Турции

На востоке Турции произошло землятресение магнитудой 4,6. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Турции, сообщает Геологическая служба США (USGS).

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 11.27 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в районе города Пютюрге с населением более 22 тыс. человек. По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 6,94 км.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее, 30 октября на западе Турции произошло разрушительное землятресение.

Подземные толчки магнитудой 6,7 привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире. Под завалами погибли более ста человек. Спасатели искали выживших несколько дней.