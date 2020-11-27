Учёные назвали самый первый признак заражения коронавирусом

Испанские врачи выявили ранний признак коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёные обнаружили симптом коронавируса, который появляется у заражённых ещё до потери обоняния и вкуса. Специалисты Барселонского университета опубликовали результаты исследования, в котором выяснилось, что в первую очередь у заболевших появляются сухость и неприятные ощущения в носу. Данные научной работы опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Около 80% заболевших коронавирусом рассказали об изменении запахов или полной потере обоняния. Учёные объяснили это явление тем, что спайковый белок вируса SARS-CoV-2 соединяется с рецептором ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и начать репликацию. Поражение носоглотки наступает из-за того, что его клетки несут рецептор ACE2.

Коронавирус стремится поразить бокаловидные клетки, расположенные по всему эпителию дыхательного и кишечного трактов. Бокаловидные клетки провоцируют выделение слизи, предназначенной для защиты дыхательных путей от проникновения вирусов.