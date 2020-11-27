В МИД России оценили призыв Санду к выводу российских военных из Приднестровья

Мария Захарова считает, что планы Санду добиться вывода российских войск из Приднестровья уничтожит все усилия по мирному урегулированию конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы президента Молдавии Майи Санду добиться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья приведёт к подрыву усилий, приложенных к мирному урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что в Приднестровье уже 25 лет не проливается кровь и сохраняется стабильность благодаря миротворцам. Захарова добавила, что миротворческий контингент от России в составе совместных миротворческих сил обеспечен присутствием Оперативной группы российских войск.

- Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко, - заявила представитель МИД и отметила, что российские военные также охраняют склады с военным имуществом.

Напомним, ОГРВ прибыли в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Сейчас они в союзе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.

Ранее избранный президент Молдавии заявила о своём намерении добиться вывода российских войск из Приднестровья. Она назвала это "официальной позицией Республики Молдова, которая не менялась".

16 ноября сайт KP.ru сообщал, что ЦИК Молдавии объявил после обработки 100 процентов протоколов победу Майи Санду на выборах президента.