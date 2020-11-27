Собственников жилья в новостройках предлагают освободить от взносов за капремонт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуму планируют внести предложение освободить от взносов на капремонт собственников жилья в новостройках.

Для этого нужно внести изменения в Жилищный кодекс, которые разрешат не выставлять счета жильцам в течении первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

Сейчас собственники в регионах начинают перечислять взносы в зависимости от установленных правил: где-то через год, где-то через три.

Инициативу уже поддержал глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, члены Общественной палаты и застройщики, пишет газета "Известия".

Эксперты отметили, что сегодня деньги от новостроек лежат мертвым грузом на отдельном счете и обесцениваются или уходят на ремонт других домов. Принятие данного законопроекта решит данные проблемы, но с другой стороны, может стать проблемой для региональных бюджетов, опасаются в Минстрое.