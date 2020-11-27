В ВОЗ рассказали, насколько заразны могут быть бессимптомные носители COVID-19

В ВОЗ предупредили о риске заразиться от бессимптомных носителей коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бессимптомные носители коронавируса – инфицированные люди без каких-либо проявлений инфекции – могут быть также заразны, как и остальные больные. Более того, в период за несколько дней до появления симптомов инфицированный человек даже более заразен, чем в процессе болезни. Об этом рассказали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может передаваться от них другим людям. Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наиболее заразными непосредственно перед появлением у них симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и на ранней стадии болезни», - цитирует представителя ВОЗ в России «Российская газета».

Также специалисты добавили, что наиболее заразными считаются пациенты, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Эксперты напоминают, что для передачи вируса требуется его распространение через инфекционные капли или через прикосновение к зараженным поверхностям. А это значит, что меры профилактики и безопасности важно соблюдать даже в местах, где нет людей с выраженными симптомами респираторных заболеваний.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших с начала эпидемии составило 2 215 533 человек, передает «Свободная пресса».