Эксперт Минздрава: В Москве почти нет заражений ВИЧ среди молодёжи

Случаи заражения ВИЧ среди молодежи в Москве единичны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве молодые люди почти перестали заражаться вирусом иммунодефицита человека, отмечаются лишь единичные случаи, сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Эксперт также заявил, что ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью молодых.

- Большая работа, которая была проведена среди школьников, студентов, дает свои эффекты, и сейчас фактически речь идет о единичных случаях появления и заражения ВИЧ-инфекцией у молодых людей, - заявил Мазус на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ.

Представитель Минздрава также рассказал, что в России удалось сохранить качественную медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией во время пандемии коронавируса, а медицинские центры в большинстве регионов смогли выдержать условия эпидемии, не прерывать оказание помощи и сформировать необходимый запас лекарств.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России прекратилась передача ВИЧ-инфекции от матери к новорождённым.