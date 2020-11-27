Эксперт Минздрава: В Москве почти нет заражений ВИЧ среди молодёжи

Случаи заражения ВИЧ среди молодежи в Москве единичны
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Москве молодые люди почти перестали заражаться вирусом иммунодефицита человека, отмечаются лишь единичные случаи, сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.
Эксперт также заявил, что ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью молодых.
- Большая работа, которая была проведена среди школьников, студентов, дает свои эффекты, и сейчас фактически речь идет о единичных случаях появления и заражения ВИЧ-инфекцией у молодых людей, - заявил Мазус на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ.
Представитель Минздрава также рассказал, что в России удалось сохранить качественную медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией во время пандемии коронавируса, а медицинские центры в большинстве регионов смогли выдержать условия эпидемии, не прерывать оказание помощи и сформировать необходимый запас лекарств.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России прекратилась передача ВИЧ-инфекции от матери к новорождённым.