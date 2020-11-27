Финансирование национального проекта «Культура» увеличено на 13 млрд рублей. Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область заявила, что финансирование национального проекта «Культура» увеличено на 13 млрд рублей и составил более 140 млрд рублей.

«Изменения уже происходят, бюджет национального проекта «Культура» увеличится на 13 млрд рублей, это действительно большая радость. Теперь в него включены, например, ремонт и реконструкция детских школ искусств. Школы очень часто находятся в тяжелом состоянии, им не хватает музыкальных инструментов, учебно-методических пособий. И благодаря нацпроекту мы рассчитываем выправить эту ситуацию. Отдельное направление работы – это гранты творческим коллективам», - отметила глава Минкультуры России.

Она заметила, что экспертные советы ведомства уже определили получателей грантов Правительства Российской Федерации на реализацию творческих проектов в 2021 году.

На конкурс было подано почти 300 заявок: 203 от театральных заявок и 89 от музыкальных коллективов и организаций, а рекомендовано к поддержке 30 творческих проектов со всей России.

Нацпроект «Культура» будет оказывать поддержку лучших сельским учреждениям культуры и их работников. Кроме будут увеличены субсидии на строительство и реконструкцию домов культуры на селе, приобретение автоклубов, создание модельных библиотек и ремонт детских театров.

Ранее Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Безусловными приоритетами бюджета на предстоящие три года стали обозначенные Президентом России национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами.