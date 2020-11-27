Для всех регионов России вводится единый телефон по коронавирусу

Единый телефонный номер 122 по коронавирусу вводится в регионах РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создан единый телефонный номер для справочной информации по коронавирусу - 122, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Замглавы кабмина поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков в медицинские учреждения, работающие с вопросом коронавируса.

Чернышенко отметил, что создание единого телефона поможет быстро направлять звонки в поликлиники, скорой помощи или другие службы. Сейчас регионы формируют список необходимого для развёртывания колл-центров и их оснащении.

- Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека, - добавил Чернышенко.

Он также отметил, что к работе подключены уже 27 субъектов.