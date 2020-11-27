Академик: подъем заболеваемости COVID-19 снизится к маю

Академик рассказал, как скоро закончится новая волна коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая коронавирусная инфекция пришла, скорее всего, надолго. Не исключено, что вирус будет циркулировать лет десять. Такой прогноз дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

«COVID-19, более вероятно, пришел на длительный период. Даже на десятилетие», - отметил эксперт.

При этом мировая эпидемия уже через один-два года уменьшит свой потенциал. За это время большая часть населения планеты либо переболеет вирусом, либо пройдет вакцинацию, и коронавирус останется лишь в легких сезонных проявлениях, считает Малеев.

Текущий же подъем заболеваемости может продлиться весь зимне-весенний период, считает академик.

«Регистрируемый в настоящее время значительный подъем заболеваемости будет продолжаться зимне-весенний период. Он значительно уменьшится к маю 2021 года. Далее спад будет наблюдаться вплоть до октября, о чем свидетельствует поведение пандемии в этом году», - цитирует Малеева «Российская газета».