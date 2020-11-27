В Тульской области дан старт строительства завода двигателей компании Haval

Фото пресс-службы губернатора Тульской области

25 ноября в индустриальном парке «Узловая» Тульской области состоялась торжественная церемония открытия строительства нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor.

«Сегодня дан старт строительству нового завода двигателей компании Haval. Это якорный резидент индустриального парка «Узловая», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Сейчас на предприятии уже работает более 1400 человек. А новое производство – это ещё 300 рабочих мест и около 4 млрд рублей инвестиций. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество».

Тульская область уже 6 лет сотрудничает с китайской компанией. Результатом этого сотрудничества стало открытие в 2019 году современного технологичного и локализованного завода по производству автомобилей. На предприятии соблюдаются все нормы и требования безопасности.

В режиме видеосвязи участников церемонии приветствовал председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй.

«Успех Great Wall Motor на российском рынке имеет стратегическое значение для глобализации компании. С момента запуска производства в Тульской области в прошлом году продажи Haval растут, доказывая, что Great Wall Motor завоевывает признание российских клиентов. Сегодня в России мы начинаем строительство первого зарубежного предприятия Great Wall Motor по производству двигателей, - подчеркнул он. – Great Wall Motor продолжит развиваться в России в соответствии со стандартами качественного планирования, быстрого строительства, эффективного управления и операционной деятельности».

Также гостей приветствовал президент Haval в России Чжан Цзюньсюе.

«Мы работаем над укреплением своих позиций в России, чтобы из нового игрока на рынке стать его лидером. Преуспеть в этом нам помогает технологичный завод полного цикла, а также глубокая локализация производства. Надеемся, что завод двигателей Haval не только станет важной и успешной вехой в истории бренда в России, но и будет способствовать индустриальному развитию региона», - подчеркнул Чжан Цзюньсюе.