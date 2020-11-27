"Живого учителя не заменить, но обстановка-то сейчас военная": заслуженный учитель Ямбург прокомментировал удаленку в школах

Дистанционное обучение сильно повлияет на детей, которые привыкли к активной жизни в социуме школы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире радио «Комсомольская правда» оценил обстановку в учебных заведениях, вызванную эпидемиологическими нормами из-за коронавируса. Он отметил, что удаленка сильно повлияет на детей, которые привыкли к активной жизни в социуме школы.

«Сегодня даже начальная школа, даже детский сад, занимаются такими вещами, например, прототипированием, то есть они работают с ручками 3D, они занимаются с роботами. Конечно, это нельзя сделать в одном классе, это не перетащишь, по сути дела. Я уж не говорю про старшую школу, где есть медицинские классы, инженерные и т.д. Все же изменилось», - сказал Ямбург.

Он отметил, что тяжело приходится не только детям, но и учителям, которые вынуждены проводить большое количество уроков дистанционно.

«Потому что одно дело – дать 2-3 урока дистанционно, а когда их 22… Но выдерживают, как и врачи, обстановка-то военная, и она меняется. И в этом смысле реалистическим решением является то, что соответствует эпидемиологической ситуации в Москве», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что детям старших классов приходится легче, они показали неплохие результаты на летнем ЕГЭ, но есть проблемы в образовании, которые еще будут возникать.

«На первом месте, конечно, безопасность детей, учителей, бабушек и дедушек, которые дома, и т.д. Это приоритет. А если какие-то лакуны будут образовываться, ну что, будем потом ликвидировать их. Главное, не поддаваться панике сейчас», - заключил Ямбург.

Напомним, что с 19 октября многие школы России по индивидуальному решению региональных властей перешли на удаленный режим работы в связи с «тревожной» эпидемиологической ситуацией в стране.