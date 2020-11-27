В МИД новые санкции США против российских компаний назвали "недружественным шагом"

Захарова: санкции США против компаний РФ обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недружественным шагом со стороны США введение новых односторонних санкций в отношении трёх российских компаний.

- Остаётся лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряжённости в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам, - заявила Захарова во время брифинга в Москве.

Представитель российского МИД отметила, что попавшие под санкции российские коммерческие структуры теперь не могут закупать в США средства, связанные с оборонной сферой, а также рассчитывать на контракты и помощь от американского правительства, несмотря на то, что США так и не обосновали свои действия какими-либо фактами и их доказательствами.