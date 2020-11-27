Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней, 31 декабря и 1 января

Россиянам предложили отказаться от долгих каникул в Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Он уверен, что россиянам достаточно отдохнуть 31 декабря и 1 января, а 2 числа быть на работе.

Существующие сейчас выходные с 1 по 10 января бывший санитарный врач страны называет «декадой ужаса».

- После 1 января у нас наступает время, когда большая часть граждан, от скуки и безделья, стимулируют этанолом свой метаболизм. Это не отпуск, не праздник — это реально десять дней безделья, - отмечает в беседе с ФАН Геннадий Онищенко.

Парламентарий объясняет, что в 90-е, когда были введены столь длительные выходные, это объяснялось тем, что «люди месяцами сидели без зарплаты, мы по существу откупались, давая им эти десять дней». Многие выезжали за рубеж, привозили оттуда дефицитные у нас товары.

- Я за то, чтобы 31 декабря не работать. Напомню советские времена, когда мы 1 числа встречали Новый год и 2 выходили на работ, в стране было благополучие. А сегодня мы хотим добиться роста экономики, но 10 дней сидим дома, когда весь мир работает. А потом выходим и еще неделю адаптируемся, - заключил парламентарий.

Ранее аналитики выяснили, какое место для встречи Нового года россияне считают идеальным. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.