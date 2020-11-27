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Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Алексея Пивоварова: Журналист предполагает, что получил плацебо вместо вакцины

Алексей Пивоваров сообщил, что с 23 ноября остаётся в изоляции из-за заражения коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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По словам Алексея Пивоварова, с 23 ноября он сидит дома, а в съёмках и работе редакции участвует онлайн

По словам Алексея Пивоварова, с 23 ноября он сидит дома, а в съёмках и работе редакции участвует онлайн

Фото: Скриншот с видео

Журналист Алексей Пивоваров рассказал, что заразился коронавирусом. Он также сообщил, что два месяца назад принимал участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

- Вот — опытным путём установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моём случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших, рассказал Алексей Пивоваров в своём Twitter.

Журналист назвал своё самочувствие "вполне терпимым" и отметил, что остаётся в изоляции дома с понедельника, 23 ноября, а в съёмках своего проекта "Редакция" принимает участие дистанционно.

- Хорошо, что есть зум и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия. Все выпуски, включая "Редакцию. News", выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию, - поделился Алексей Пивоваров.