Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в российской армии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Вооружённых силах России началась массовая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции», - передает «Интерфакс» слова главы военного ведомства

Шойгу уточнил, что от коронавируса планируют привить в общей сложности более 400 тысяч военных. По его словам, вакцину на сегодняшний день уже получили более 2,5 тысячи солдат, а к концу года от коронавируса привьются около 80 тысяч российских военных.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 ноября, стала известно, когда может начаться массовая вакцинациям россиян препаратом «Эпиваккорона», разработанную центром «Вектор». Часть доз прививки поступит в гражданский оборот 10 декабря, однако массовая вакцинация этим препаратом начнется только в следующем году