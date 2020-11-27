Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 27 ноября, Басманный суд Москвы заключил арестовал бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказании (ФСИН) России Валерия Максименко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Экс-замдиректора ФСИН заключили под стражу на два месяца.

«Судом в отношении Максименко по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2021 года», - приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения аудитору Счетной палаты России Михаилу Меню, обвиняемого по делу о хищении средств в размере 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял до 2013 года. Согласно решению суда, ему два месяца запрещено выходить из дома, а также запрещено общаться с другими фигурантами дела.