В Минобороны назвали абсурдными заявления некоторых немецких политиков о России

В Минобороны назвали абсурдными заявления некоторых политиков ФРГ относительного России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге о призыве вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам», - передает слова Конашенкова агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что заявления отдельных политиков Германии в отношении России напоминают «попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда».

Конашенков напомнил, что госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр совсем недавно заняла должность главы оборонного ведомства Германии, но пока не может предложить действительно что-то значимое для укрепления безопасности в Европе.

Официальный представитель Минобороны добавил, что в двадцатом веке позиция Германии вести диалог со стороны «силы» уже оказалась трагической для всего мира.

Ранее мнение аналогичное озвученному Крамп-Карренбауэр выражала и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она призывала западные страны «ужесточить курс» в отношениях с Россией и быть готовыми к диалогу «с позиции единства и силы». На такое заявление министр обороны России Сергей Шойгу ответил, что немцы совсем не читают историю. Он посоветовал им узнать у своих дедушек, что значит разговаривать с Россией с «позиции силы».