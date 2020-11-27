В Чувашии ковид обнаружат раньше, чем он обнаружит себя

Учитывая повсеместно сложную эпидемиологическую обстановку, на региональном оперативном штабе обсуждали меры и способы предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Чувашии. Для этих целей было решено из республиканского бюджета дополнительно выделить 26 млн рублей. Деньги предназначены для покупки диагностического оборудования, чтобы иметь возможность «выловить» инфекцию на самых ранних этапах.

Глава региона, Олег Николаев, подчеркнул важность увеличения лабораторных мощностей для исследований.

На сегодняшний момент коронавирусная инфекция подтверждена у 12069 человек (898 из них несовершеннолетние дети), выздоровевших почти столько же – 11 164 человека.

Что касается оборудования, то оно поступит в ближайшее время в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Специалисты убеждены, что оно повысит общее КПД, позволит эффективнее использовать диагностические мощности без «раздувания» штата лабораторий.

Планируется также приобрести 50 высокопоточных концентраторов кислорода для лечения пациентов с COVID-19 для облегчения их состояния и блокирования тяжелого развития хода болезни.

«Необходимо в максимально короткие сроки ввести …его (оборудование) в эксплуатацию. Мы автоматически получим увеличение мощности лабораторий, чтобы на ранних стадиях выявить инфекцию и начать оперативное лечение», — резюмировал Олег Николаев.

Такая повестка дня. Вопрос жизни и здоровья граждан на первом месте.