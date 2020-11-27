В «Векторе» назвали риски заражения коронавирусом после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже вакцинированный человек с выработанным иммунитетом при контакте с больным коронавирусом может заразиться. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Эксперт уточнил, что заразится коронавирусной инфекцией можно еще в течение месяца после вакцинации «ЭпиВакКороной».

«После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат», - сообщил специалист.

Рыжиков отметил, что вакцина не формирует «стерилизующий иммунитет», поэтому даже тот, кто имеет хороший уровень иммунной реакции и защитный уровень иммунной реакции, при контакте с инфицированным имеет шанс заразиться

Как писал сайт kp.ru, Рыжиков также рассказал, когда может начаться массовая вакцинация россиян препаратом «Эпиваккорона», разработанную центром «Вектор». По его словам, часть доз прививки поступит в гражданский оборот 10 декабря, однако массовая вакцинация этим препаратом начнется только в следующем году