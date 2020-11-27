Австрийскую деревню Fucking решили переименовать из-за шуток туристов

Австрийская деревня Fucking решила сменить название из-за надоедливых туристов Фото: Википедия

Всемирно известная деревня Fucking (Фуккинг) решила сменить название из-за надоедливых туристов. Поселок располагается в Верхней Австрии. Своим веселым названием он привлекает множество туристов со всего мира.

Местные жители уже привыкли к тому, что приезжающие постоянно фотографируются рядом с табличкой. Но многие из них идут дальше и пытаются увезти указатель с собой. Такое случалось уже несколько раз. В итоге властям даже пришлось установить бетонный блок, предотвращающий кражи.

В конце концов местным жителям это надоело, и они решили переименовать деревню. С 1 января 2021 года поселок получит новое название - Fugging, пишет портал Deutsche Welle.

- Слово Fucking не имеет значения в немецком языке. Такое именование деревушка носила около 1000 лет. Будут ли переименованы близлежащие поселки Oberfucking и Unterfucking, пока неизвестно, - сообщает издание.