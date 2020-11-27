Лукашенко сообщил, что не будет президентом при новой конституции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет белорусским лидером при новой конституции, отметив, что не формирует основной закон страны под себя.

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», - передает агентство БелТА слова белорусского лидера

Лукашенко также заявил, что он никогда не допустит того, чтобы, принимая новый основной закон государства, «кто-то сфальшивил или потом сфабриковал выборы по новой конституции».

Кроме того, белорусский президент прокомментировал инициативу проведения выборов в парламент по партийным спискам, то есть создавая партии. Лукашенко считает, что реализация такого предложения может привести к расколу в обществе и возникновению групп с различными интересами.

«Все это хорошо, когда ты это у других видишь - партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует - так и будет», - добавил президент.

Как писал сайт kp.ru, белоруски лидер также заявил, что действующая Конституция страны дает главе государства слишком большие полномочия, поэтому ее опасно оставлять «незнакомому президенту». По его словам, есть три «очень серьезные» Конституции, где от президентского решения «зависит все». Это основной закон Белоруссии, Казахстана и Россия