Мурашко рассказал, когда в России закончится эпидемия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в России в следующем году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что для этого делается все необходимое.

«Мы все для этого делаем», - приводит РИА Новости ответ министра на вопрос, рассчитывает ли он, что эпидемия может завершиться в России уже в 2021 году.

Как писал сайт kp.ru, Мурашко также сообщил, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. По его словам, массовая вакцинация начнется в январе - феврале следующего года, однако группы риска привьют уже в декабре текущего года.

При этом глава министр здравоохранения подчеркнул отметил, что процесс вакцинации фактически уже идет, поскольку началось масштабирование производства препарата. Также глава Минздрава заявил, что объем вакцинации в следующем году с учетом лиц старшего возраста может достигать нескольких десятков миллионов человек.