Как "звучит" Россия: картографы изучили рельеф страны и создали мелодию

Роскартография показала, как "звучит" рельеф России Фото: кадр с видео

Роскартография и медиа-агентство Axion показали, как бы "звучала" Россия, если бы её рельеф был звуковыми колебаниями. Как выяснилось, чем больше страна и чем разнообразнее её природа, тем интереснее получается мелодия.

- Музыка России Россия – огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России, - пишут картографы.

Готовый видеоклип под названием "Музыка России" уже опубликован на YouTube. На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск.

Также на пути встречаются озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки. Многие пользователи сети отметили, что композиция имеет довольно приятное звучание.