Глава Минкульта Ольга Любимова обсудила с губернатором Андреем Травниковым реконструкцию Новосибирской консерватории

Ольга Любимова провела рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Глава Минкульта Ольга Любимова 27 ноября во время рабочей поездки в Новосибирскую область обсудила с губернатором Андреем Травниковым развитие культурной сферы региона. Министр положительно оценила проделанную региональными властями работу: за последние два года в области открыли восемь модельных библиотек и закупили шесть передвижных многофункциональных культурных центров. В селе Шадрино Искитимского района в прошлом году завершилось строительство Дома культуры, а в академическом молодежном театре «Глобус» отремонтировали кровлю.

- Направлений совместной работы с регионом очень много. Одно из приоритетных – это нацпроект «Культура», который успешно реализуется. Большое спасибо за такое командное отношение к нашему общему делу, - поблагодарила Ольга Любимова.

Глава Минкульта напомнила, что с этого года Новосибирская область подключилась к большому проекту оснащения инструментами и оборудованием детских школ искусств.

- Это также важно в нашей совместной работе по воспитанию талантливых ребят и будущих мастеров, - считает министр.

По словам губернатора, нацпроект «Культура» не только помогает области обновить материально-техническую базу культурных учреждений, но и позволяет освоить совершенно новые, современные форматы работы.

- Для нашего региона нацпроект - не только долгожданное обновление материальной базы, закупка инструментов, но и появление новых форматов. В Новосибирской области мы, например, убедились, в высокой востребованности таких форматов как мобильные автоклубы, модельные библиотеки. Форматы выстрелили, самое главное, что они дают новые возможности и для работников сферы культуры, так и для жителей нашей области, - рассказал Андрей Травников.

Министр побывала в Новосибирской государственной консерваторией имени М.И.Глинки, где сейчас проводится масштабная реконструкция. В 2021 году музыкальный вуз отметит 75-летие со дня основания. К этой дате будет обновлено не только здание консерватории, но и общежитие для студентов.

- Очень хотелось бы общими усилиями привести его в такое же состояние, в котором, например, сегодня находится Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, - отметил Андрей Травников.

Ольга Любимова поддержала губернатора и сообщила, что федеральный бюджет в 2021 году выделит средства на ремонт общежития.

- Будем вместе решать эту проблему, понимая, насколько важно это учреждение культуры и для Новосибирской области, и для соседних регионов, - пообещала глава Минкульта. - Мы знаем, что к вам приезжают поступать из многих других городов.

Сегодня Новосибирская консерватория реализует 16 основных образовательных программ высшего образования в области искусств, а также программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В консерватории работают 7 факультетов и 16 кафедр.