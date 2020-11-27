От чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19 в регионах, рассказала эпидемиолог

Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что о стабилизации ситуации с коронавирусом могут говорить только некоторые регионы России.

"Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период",- передает РИА Новости слова Плоскиревой.

Она отметила ,что ситуация в регионах зависит от проводимых противоэпидемических мероприятий и сознательности граждан в их соблюдении.

За последние сутки в России выявлено более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавируса прекратится в следующем году.

Ранее власти отмечали, что ситуация с коронавирусом в России очень напряженная, но вводить жесткий локдаун не будут.