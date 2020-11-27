Пробки Черной пятницы сковали Москву: загруженность многих участков МКАД оценивается в 8 баллов

Пробки Черной пятницы сковали Москву Фото: Евгения ГУСЕВА

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу, 27 ноября, достигла 8 из 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

О серьезной загруженности предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта, где уточнили, что транспорт двигается по улицам города медленнее во многом на фоне проведения ремонтных работ.

«С 17 до 20 до 8 баллов. Сложно в центральной части города, МКАД и в местах проведения работ», - говорится в сообщении дептранаса, опубликованном на странице ведомства в Telegram

В столичном департаменте транспорта предупредили, что движение будет затруднено 17 до 20 часов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Трудности в движении прогнозируются на Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Щелковском шоссе, проспекте Мира, Рязанском проспекте, на некоторых участках МКАД и ТТК.