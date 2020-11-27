О необходимости вакцинировать переболевших COVID-19, заявил Мурашко

Мурашко заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для выработки популяционного иммунитета у россиян к коронавирусу будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже им переболел.

"Мы видим, что даже у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, появились случаи повторного заболевания. Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации", - передает слова министра РИА Новости.

Мурашко привел в пример одного из сотрудников Минздрава, который весной переболел коронавирусом. Он отметил, что иммунитет пациента снизился до нуля.

«Он провел вакцинацию, после чего его иммунный ответ значительно усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности. Поэтому вакцина потребуется, потребуются значительные объемы, и дальше уже клинические показания будут определять врачи», - объяснил Мурашко.

Уровень иммунитета, по словам министра, можно будет определить при помощи разработанных в России тест систем.

Напомним, ранее Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация в России будет добровольной и она начнется в начале 2021 года.

Напомним, что во всем мире коронавирусом заразилось свыше 60 миллионов человек.

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована российским центром имени Гамалеи.