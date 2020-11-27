Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 60 тысяч студентов вузов, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова

«Получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тыс. рублей - 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки», - сообщила вице-премьер во время совещания совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента России в рамках борьбы с коронавирусом.

Голикова уточнила, что выплаты в размере 7 тысяч рублей получат 5 382 студентов средних специальных учебных заведений, а также напомнила, что ранее регионам были перечислены средства для борьбы с COVID-19 в размере 10 миллиардом рублей.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до конца текущего года медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, выделят дополнительно 10 миллиардов рублей. В начале ноября глава правительства уже подписал заявление о распределении 26 миллиардов для врачей, работающих с COVID-19.