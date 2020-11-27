«Нафтогаз» считает российский флот главным риском добычи газа на шельфе Фото: REUTERS

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал препятствием для добычи газа на шельфе Чёрного моря наличие базы российского флота вблизи газового месторождения является.

«И первый шаг, который мы планируем, - изучение. Это будет зависеть в том числе от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам предпринимать какие-либо действия», - заявил глава компании, которая ранее получила разрешение от госорганов Украины на работу на черноморском шельфе без проведения аукциона.

Коболев отметил, что прежде всего необходимо учесть этот аспект риска, а также найти путь, каким образом его минимизировать. По его словам, на сегодняшний день международные компании не заинтересованы в разработке шельфового месторождения и не будут интересоваться этим вопросом, «пока риски и неопределённости не будут сняты».

Напомним, ранее «Нафтогаз» сообщил об угрозах прекращения транзита российского газа через незалежная. Компания увидела в этом опасность в возможной отмене законов о разделении в незалежной функций транспортировки